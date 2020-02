Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Système solaire – La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé cette semaine au Salon de l’agriculture le rehaussement du seuil de capacité pour les appels d’offres d’installations photovoltaïques. Comme le précise Batiactu.com, l’objectif de ce changement de réglementation est de soutenir le développement des panneaux solaires. Dans le détail, le seuil passe désormais de 100 kW à 300 kW. Les installations proposant une capacité inférieure au seuil désormais fixé pourront donc éviter une procédure d’appel d’offres pour obtenir des aides publiques. Une annonce bien accueillie par les acteurs de la filière, en particulier le syndicat Enerplan qui salue « cette mesure (qui) vient concrétiser la confiance que les pouvoirs publics placent dans l’énergie solaire et dans le tarif d’achat comme mécanisme de soutien aux projets de taille moyenne » [lire aussi notre article].

Bio local – Un article d’Actu Environnement, s’appuyant sur un rapport de la commission des finances du Sénat, plaide pour une plus grande contribution des territoires dans le développement de la filière bio. Alors que le rapport dénonce en effet une politique générale souffrant « d’un excès de communication » et d’un « désengagement de l’Etat dans les aides », l’article cite de nombreux exemples locaux plus efficaces : regroupements d’employeurs, zones tests pour aider les agriculteurs à se convertir, incitations financières à tous les échelons de la filière, les collectivités territoriales ne manquent pas d’outils. On peut d’ailleurs les retrouver sur le site www.territoiresbio.fr.

Prime de transport – Elisabeth Borne et le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari ont lancé, la semaine dernière, un appel à expérimentations dans les territoires ruraux pour favoriser les innovations en matière de transports. Comme l’explique un communiqué, cette initiative vise à aider tous les acteurs de la mobilité (collectivités, entreprises, startups, associations…) à trouver des solutions de déplacements au quotidien (covoiturage, transport à la demande…) pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Pour en savoir plus sur cet appel à expérimentations, rendez-vous sur le site de France Mobilité.

Tourbières – Comment éviter une augmentation de 5% des émissions de CO2 ? En protégeant les tourbières. C’est ce que démontre un reportage de France Inter, consacré à ces écosystèmes gorgés d’eau, constituées de matières végétales en décomposition qui tapissent certains sols. Si elles ne représentent que 3% de la surface terrestre, elles emmagasinent tout de même un tiers de la totalité du C02 stocké dans les sols. Le reportage rappelle cependant que l’intensification de l’agriculture et l’aménagement du territoire sont la cause de leur assèchement.

CSR – Même si l’Ademe propose, depuis 2016, différents appels à projets pour valoriser les combustibles solides de récupération (CSR), Le Figaro révèle que l’entreprise de traitement et de valorisation des déchets Guyot Environnement va alimenter une chaudière de Stockholm avec du combustible issus de déchets ultimes. L’entreprise va ainsi fournir 15 000 tonnes de ce combustible par an et vise, d’ici 2040, l’objectif « zéro enfouissement » [lire aussi notre article].

Espace public genré – Selon une publication du Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’espace public souffre d’inégalités, en particulier de genre. Cité par RTL, le CESE appelle donc les collectivités territoriales à les combler en veillant, notamment, à ne pas attribuer aussi majoritairement leurs subventions à des associations dédiées aux activités masculines, ou en multipliant les noms de femmes dans l’espace public (noms de rues, stations de métro…).

Eolien – A l’occasion d’une conférence commune, France Energie Eolienne (FEE) et le Syndicat des énergies renouvelables ont appelé le gouvernement à donner plus de moyens à la filière. Cités par Environnement magazine, ils soulignent que, pour atteindre les objectifs fixés par la PPE, il faudrait installer près de 1800 MW par an d’ici 2028, soit 500 MW de plus qu’aujourd’hui. Les deux associations formuleront des propositions dans ce sens le 2 mars prochain.

Et aussi…

Le futur pont routier de Mende (Lozère) est construit selon une innovation technique conçue par le Cerema [La Tribune] ;

La SPL Terrinov a mandaté la société APL data centers pour étudier l’opportunité d’implanter un data center dont la chaleur fatale doit alimenter le réseau de chaleur d’un quartier de Genève [communiqué] ;

La politique des transports est au cœur des élections municipales à Toulouse [Francetvinfo].