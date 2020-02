Une mue du CSFPT pour accueillir les intercos

Loi TFP

Un décret, pris pour l'application de la loi de transformation de la fonction publique, concerne l'organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Un décret du 26 février vient modifier la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFT) afin de garantir la représentation des EPCI à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes.

Ainsi, à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et EPCI :

les représentants des communes et des EPCI de moins de 20 000 habitants disposeront respectivement de six sièges et de un siège ;

les représentants des communes et des EPCI de 20 000 à 100 000 habitants disposeront respectivement de trois sièges et de un siège ;

les représentants des communes et des EPCI de plus de 100 000 habitants disposeront respectivement de deux sièges et de un siège.

Tout comme pour les représentants des communes, les représentants des EPCI seront élus par un collège constitué des présidents des intercommunalités relevant de la même strate. Ils seront choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes intercos.

Une évolution qui reflète la décennie de réformes qui ont transformé le bloc communal. « Cette nouvelle composition est plus représentative de l’emploi public local. Il faut savoir que désormais les intercos représentent le troisième employeur public local juste derrière les départements », commente Simon Mauroux, responsable des affaires juridiques et institutionnelles pour l’ AdCF , qui rappelle par ailleurs que cette demande avait été formulée dès 2018 lors de la création de la Coordination des employeurs territoriaux.

Modernisation du fonctionnement du Conseil sup’

Ce nouveau texte opère également certaines mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance. Il précise ainsi que « lorsqu’un projet de texte soumis à l’assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération de l’assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.

La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil. Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Philippe Laurent, président du Conseil supérieur, regrette cependant que le collège employeur dont il est également membre et qui comporte autant de représentants que celui des organisations syndicales, ne puisse pas obtenir également un réexamen des textes en cas de vote défavorable unanime. Un amendement avait d’ailleurs été déposé à ce sujet mais avait été retoqué par le gouvernement : « Je constate que nous sommes une organisation paritaire mais que nous ne sommes pas logé à la même enseigne », déplore Philippe Laurent.

