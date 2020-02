Accueil

Coronavirus : quelle articulation entre compétences du maire et de l'Etat ?

Décryptage.

Coronavirus : quelle articulation entre compétences du maire et de l’Etat ?

Publié le 28/02/2020

Axel Kock / AdobeStock

La limitation de la diffusion du coronavirus « Covid-19 » passe par l’édiction de mesures de police, prises essentiellement par le préfet et par le maire. S’il n’y a pas d’ambiguïté quant à la mise en œuvre des mesures concernant les contrôles aux frontières et les quarantaines, la gestion de l’épidémie au sein du territoire national met en concurrence les pouvoirs de police du maire et du préfet. Décryptage avec Aloïs Ramel, avocat au cabinet Seban et Associés

Thomas Chevandier et Aloïs Ramel Avocats - Cabinet Seban et associés