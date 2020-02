Le cadre du contrat de projet dans la fonction publique territoriale est fixé

Loi TFP

Un décret du 27 février fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Sa création était prévue par la loi de transformation de la fonction publique.

Ca y est. L’une des mesures emblématiques – et controversée – de la loi de transformation de la fonction publique entre en application. Un décret du 27 février fixe les modalités de mise en œuvre du fameux contrat de projet, en application de l’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique.

Ce nouveau type de contrat permet aux collectivités territoriales de recruter un agent par contrat à durée déterminée pour mener à bien une opération ou un projet identifié, dont la réalisation constituera l’échéance du contrat. Ainsi, contrairement aux CDD « classiques », dont la durée est fixée in abstracto, la durée du contrat de projet correspond à la durée réelle de réalisation du projet ou de l’opération qui l’a justifié. L’un des objectifs assignés à ce contrat est de permettre aux collectivités, de petite taille notamment, de pouvoir recruter à un haut niveau de compétences des agents pour répondre aux besoins d’une mission spécifique.

La fin de ce nouveau CDD

Le décret réaffirme que le contrat de projet ne peut être conclu que pour une durée minimale de un an, et une durée maximale de six ans. Il pourra prendre fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclut.

Il pourra également prendre fin par décision sur décision de l’employeur (après l’expiration de la durée minimale de un an) lorsque le projet pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser ou lorsque le résultat du projet a été atteint avant l’échéance prévue du contrat. Dans ce cas, l’agent perçoit une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat

Le nouveau décret précise également que, lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que l’opération n’est pas achevée au terme de la durée initialement déterminée, l’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse.

Modernisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale Un autre décret paru au Journal officiel ce 28 février est pris en application de la loi de transformation de la fonction publique. Il vient notamment modifier la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin de garantir la représentation des EPCI à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes. Désormais : les représentants des communes et des EPCI de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège ;

les représentants des communes et des EPCI de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège ;

les représentants des communes et des EPCI de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège. Tout comme pour les représentants des communes, les représentants des EPCI sont élus par un collège constitué des présidents des intercommunalités relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes intercos.

