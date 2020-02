Coronavirus : les élus locaux en première ligne

Santé

Publié le 27/02/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, France

Le Premier ministre Edouard Philippe a réuni ce jeudi 26 février à Matignon les représentants des différents partis au Parlement ainsi que le président de l’Association des maires de France, François Baroin. Il avait déjà écrit la veille à tous les maires de France et présidents des conseils départementaux et régionaux pour les informer des différentes mesures prises.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Alors que la France se prépare à une possible épidémie du coronavirus, l’Etat en appelle à la responsabilité des élus locaux. Ce jeudi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a réuni à Matignon les représentants des différents partis représentés au Parlement ainsi que le président de l’Association des maires de France, François Baroin.

« Il y a évidemment, nous le percevons bien, et les élus s’en sont fait l’écho, une inquiétude en France. Nous voulons répondre à cette inquiétude, en utilisant la seule méthode qui vaille face au risque : la mobilisation, le calme et la raison. Aujourd’hui, il n’y a lieu ni d’avoir peur, ni d’être négligent. (…) la France dispose des meilleurs médecins du monde, d’un personnel soignant compétent et dévoué (…) ce système a prouvé ces jours passés son ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite