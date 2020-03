[Visualisation de données] Richesse

Ces territoires à la population (très) riche

Publié le 11/03/2020 • Par Valérie Schneider • dans : Dossiers d'actualité, France

La Gazette et l'Observatoire des inégalités poursuivent leur analyse des disparités de revenus des populations dans les villes, en se penchant cette fois sur les communes dans lesquelles la population est la plus riche. La région parisienne est le territoire où résident les Français les plus riches. Ils touchent au moins 133 000 euros de revenus par an dans le 7e arrondissement de la capitale. Un certain nombre de petites communes abritent aussi une population très aisée, comme par exemple Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie.

