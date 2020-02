Face à la chaise vide du gouvernement, les Régions prédisent des conséquences politiques

Association d'élus

Publié le 27/02/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En boudant, mardi matin, l’invitation des Régions à échanger sur la politique commune agricole, le gouvernement a vexé l'association d'élus. Pour Renaud Muselier, cette chaise vide du dernier moment ne sera pas sans incidence.

Etat et collectivités locales

« Ça ne va pas le faire. » Par un texto sensé justifier un agenda trop chargé -24 mn seulement avant son arrivée prévue-, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a appliqué, face aux présidents de régions et une salle comble de représentants des syndicats et mouvements agricoles, la politique de la chaise vide.

Double chaise même puisque, dans la foulée, Janusz Wojciechowski, le commissaire européen à l’Agriculture, n’est jamais arrivé non plus. Sans autre forme d’explication, et sans se faire représenter, ni l’un ni l’autre.

« Un problème politique »

« Avoir les deux à la même table est un exercice particulièrement difficile. Or, le commissaire n’est pas venu parce que le ministre n’est pas venu », déplore le patron de l’association des Régions de France. Pour ...

