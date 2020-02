HANDICAP

Territoires 100% inclusifs : un objectif commun, des chemins distincts

Publié le 27/02/2020 • Par Monique Clemens • dans : France

Les départements sont de plus en plus nombreux désormais à vouloir devenir des Territoires 100% inclusifs. Pour certains, c’est l’occasion d’accélérer des démarches déjà lancées sur l’un des cinq axes de travail. Pour tous, il s’agit de réunir tous les acteurs impliqués pour croiser les regards, renforcer les liens, coordonner les actions et faire sauter les verrous.

