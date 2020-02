Les employeurs de l’ESS veulent un adjoint dédié dans chaque mairie

Economie sociale et solidaire

Publié le 26/02/2020 • Par Louis Gohin • dans : France

L’Union des employeurs de l’Économie sociale et solidaire souhaite renforcer la représentation politique consacrée à l’économie sociale et solidaire. Elle liste une quarantaine de propositions pour « restaurer en profondeur » le lien de confiance avec les citoyens. En espérant resserrer ses liens avec les élus territoriaux dès le prochain mandat municipal.

« L’ESS peut permettre de renouveler le lien de confiance entre élus et administrés », déclare Hugues Vidor, président de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes). À quelques semaines du scrutin, l’organisation, qui rassemble 23 groupements et syndicats d’employeurs, appelle les élus locaux à renforcer la place de l’ESS dans les politiques publiques.

« Plébiscitée par les élus territoriaux »

L’économie sociale et solidaire représente 2,3 millions d’employés, +3,5% entre 2010 et 2018 avec 70 000 emplois créés, selon M. Vidor. « Elle reste pourtant méconnue par le gouvernement et plébiscitée par les élus locaux. »

Sébastien Darrigrand, délégué général de l’Udes, incite les maires à ne pas reléguer l’ESS au second plan des ...

