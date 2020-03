L’optimisation de la chaîne comptable passe par une bonne organisation

Finances locales

Publié le 05/03/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Innovations et Territoires

Le passage à la dématérialisation a pu inciter des collectivités à rationaliser leur chaîne comptable. il s’agit d’aller au-delà des obligations réglementaires. Toutes les collectivités sont susceptibles d’optimiser l’organisation de leur chaîne comptable, quelle que soit leur strate. Il faut interroger la culture financière de la collectivité, les pratiques professionnelles des agents et les attentes, en termes d’harmonisation des procédures.

Chiffres-clés 42 % des agents comptables traitaient moins de 10 opérations financières par mois, 36 % en réalisaient entre 10 et 50, selon le diagnostic effectué par le département de la Sarthe.

A la fin du troisième trimestre 2019, près de 90 % des collectivités avaient dématérialisé leurs échanges avec le Trésor public. Une obligation pour les grandes collectivités depuis le 1er janvier 2019.

« Cette réponse aux obligations réglementaires est une étape qui permet d’aller plus loin, notamment en termes d’amélioration des processus comptables et financiers. L’idéal serait de réfléchir à l’optimisation de la chaîne comptable avant de déployer la dématérialisation, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons et que les procédures soient les plus efficientes possibles », note Vincent Martin, adjoint au chef de service de la gestion comptable et financière au conseil départemental de Loire-Atlantique, et coanimateur d’une formation sur le sujet, dispensée par l’Afigèse (Association finances, gestion, évaluation des collectivités territoriales).

La MEL (90 communes, 1,14 million d’hab.) a suivi cette voie dès 2016. « La dématérialisation a été précédée d’une réorganisation. Tous les agents intervenant dans la chaîne comptable et financière sont depuis rattachés au pôle financier, avec une harmonisation des procédures. Ce travail s’est révélé un grand levier pour faciliter ...

