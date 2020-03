Eau, énergie, matériaux performants… du vert à tous les étages au collège

Bâtiment

Publié le 05/03/2020 • Par Alexandra Delmolino • dans : France, Innovations et Territoires

Fraîchement inauguré, l’établissement illustre la veine environnementale des nouveaux collèges publics du département.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 23 M€ d'investissement pour cet établissement scolaire.

10 nouveaux collèges ont été construits par le département entre 2010 et 2020.

Du nom d’une sociologue et femme de lettres, le collège Françoise-Héritier a ouvert ses portes aux 350 élèves en septembre 2019, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Mais il pourra en accueillir jusqu’à 700. Ici, les collégiens peuvent venir en vélo, des parkings ont été conçus exprès. Quant à cet espace vert qui s’aperçoit non loin, c’est une noue, qui infiltre les eaux pluviales ruisselant à travers la cour. Les toilettes, qui sont dans cette même cour, sont alimentées à partir des eaux pluviales récupérées sur la toiture-terrasse du bâtiment et stockées dans un bassin enterré.

Une belle hauteur

Côté énergie, 65 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit afin de produire annuellement 8 600 kWh qui seront autoconsommés. Le centre de connaissances et de culture ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier