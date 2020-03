Accueil

Actualité

Actualité France

France « La fragmentation des électeurs complique les politiques publiques »

Elections

« La fragmentation des électeurs complique les politiques publiques »

Publié le 03/03/2020 • Par Marie-Pierre Bourgeois • dans : France

Rodolphe Escher

Les électeurs étaient-ils plus plus attentifs aux programmes électoraux auparavant ? Les citoyens demandent-ils aujourd’hui plus à leurs maires ? A l’aube des élections municipales, Jean Petaux, professeur à l’Institut d’études politique de Bordeaux, se penche sur l’individualisme démocratique qui nourrit le consumérisme des électeurs.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Citoyenneté et droits de l'homme

Démocratie locale

Démocratie participative

Elections municipales 2020