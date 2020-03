Chargé d’open data : un métier transversal

Animateur de réseau autant que technicien, le responsable de l’open data est un poste à part dans une collectivité. Selon son service, ses fonctions varient un peu mais il reste toujours un métier transversal, amené à côtoyer toutes les strates d’une collectivité.

Chargé de mission, directeur, responsable, etc. Quel que soit le titre qui lui est donné, le responsable de l’ouverture des données dans une collectivité a un rôle multiple. Identification des données, collecte, redistribution et animation font partie de ses prérogatives. On imagine volontiers un profil technique, capable d’écrire quelques lignes de code à la volée pour résoudre un problème de compatibilité des données.

« Il faut savoir accéder aux outils. Écrire des scripts en Python ou R peut être un plus », concède Étienne Pichot Damon, consultant sur ce sujet pour l’entreprise Datactivist (1). « Mais la technique s’arrête là. Les logiciels existent. Il faut parfois chercher une action spécifique mais cela ne va pas très loin. Ce qui est important, c’est de comprendre la donnée et de ...