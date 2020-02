Le gouvernement promet plus de petits-déjeuners gratuits et de repas de cantine à 1€

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Publié le 26/02/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Les moyens mis en oeuvre par le gouvernement pour les petits-déjeuners gratuits et la cantine à 1 euro vont être renforcés en 2020 pour toucher un plus grand nombre d'élèves. Avec des objectifs ambitieux.

Les petits-déjeuners gratuits et la cantine à 1€ font partie des mesures phares de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018 par Emmanuel Macron. Ils ont donc été mis en place dès 2019. Dans un communiqué du 23 février, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d’Etat en charge de la Stratégie pauvreté, Christelle Dubos, tirent un premier bilan des actions et donnent les objectifs pour 2020.

110 000 élèves bénéficiaires des petits-déjeuners gratuits

« Moins d’un an après leur installation, les petits déjeuners à l’école ont pu être servis à 110 000 élèves de maternelle et de primaire », se félicitent les ministres dans le communiqué. Plus de 1200 écoles, en zone REP et REP+, ont testé le dispositif, complète la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté. « C’était une phase pionnière, mais nous avons dépassé nos objectifs pour 2019 », détaille Vincent Reymond, le nouveau délégué interministériel.

Pour 2020, l’objectif est d’atteindre 200 000 élèves. Le gouvernement prévoit un budget de 12 millions d’euros, deux fois plus que pour 2019.