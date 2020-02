Santé

Coronavirus : la lettre d’Edouard Philippe aux collectivités locales

Publié le 25/02/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu prévention sécurité, France

D.R.

Alors que la France se prépare à une possible épidémie du coronavirus Covid-19, le Premier ministre a adressé le 25 février un courrier à "l'ensemble des maires de France, aux présidents des conseils départementaux et des conseils régionaux" pour leur préciser les mesures prises et l'état des connaissances quant à la maladie.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Santé