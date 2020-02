Chute d’un portail dans l’Hérault : quelle responsabilité pour la commune ?

Responsabilité

Publié le 25/02/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Une fillette a été écrasée par un portail de 400 kilos à Vendres, dans l'Hérault, ce lundi 17 février. Ce dernier avait été percuté par un camion quelques jours plus tôt, et n'avait pas été réparé. La responsabilité de la commune pourrait donc être engagée.

Une petite fille de 8 ans est entre la vie et la mort depuis plus d’une semaine après avoir été blessée par la chute du portail d’entrée du stade de rugby de Vendres (Hérault) lundi 17 février vers 15h. L‘accident est survenu alors que la fillette jouait avec ses frères et sœurs autour de ce stade. Elle souffre notamment de multiples fractures au niveau du crâne.

Le portail – de près de 5 mètres de long et de plus de 400 kilos – avait été percuté par un camion plusieurs jours avant l’accident, entraînant la mise à terre du poteau de butée, situé à l’extrémité du portail, et permettant de le maintenir à la verticale lorsqu’il est ouvert. Malheureusement, il était ouvert ce soir-là. La fillette aurait poussé le portail un peu trop loin, entraînant donc sa chute.

