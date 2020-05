Prévention spécialisée

Prévention spécialisée : le défi des bidonvilles

Publié le 27/05/2020

A. Feigeles [CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons]

Dans une étude réalisée pour l’Addap 13, la sociologue Véronique Le Goaziou analyse les tâtonnements et spécificités du travail des professionnels de l’intervention sociale et éducative dans les squats et les bidonvilles d’Arles, d’Aix-en-Provence et de Marseille, confrontés à la misère et à l’exclusion.

