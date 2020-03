Quand un département se saisit des ouvrages d’art pour affiner son dispositif d’ingénierie de solidarité

Coopération

Publié le 04/03/2020 • Par Hélène Lerivrain • dans : Actualité Club Techni.Cités, France, Innovations et Territoires

Tout est fait en interne dans le Gers en matière d’accompagnement des collectivités sur les sujets d’ingénierie.

Chiffres-clés Partenariat avec le Cerema : 15 000 € sur trois ans pris en charge par le département.

Le département du Gers a choisi de ne pas créer d’agence publique d’ingénierie externe. Il a préféré mettre en place une unité que Philippe Dupouy, vice-président chargé de l’ingénierie, qualifie de « modeste » dans la mesure où elle est constituée de cinq agents. Pour autant, pas d’impasse. La collectivité propose une assistance technique de solidarité, dans le champ du décret n°2019-589 du 14 juin 2019, et plus encore.

Partage essentiel

« Au-delà d’un accompagnement technique par le département, la notion de partage nous est apparue essentielle. Nous sommes tous, en tant que communes, communautés de communes et département, gestionnaires d’infrastructures et d’espaces, et acteurs de la commande publique avec des problématiques similaires sur un territoire partagé », souligne Thierry ...

