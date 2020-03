«Les élus locaux vont devenir des managers de territoires»

Développement économique

Publié le 04/03/2020 • Par Romain Gaspar • dans : France

David Djaïz, enseignant à Sciences-po Paris, propose de remettre le concept de nation démocratique au cœur des politiques publiques. Selon lui, cette représentation est la seule capable de concilier solidarités sociales et territoriales et ralentissement de la mondialisation.

Peut-on reprendre le contrôle d’une mondialisation débridée avec l’aide des élus locaux? C’est cette question que s’est posée David Dajïz, enseignant à Sciences-po et spécialiste de la démocratie, dans son ouvrage « Slow démocratie, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main » (Allary Editions, octobre 2019). Il propose de remettre le concept de nation démocratique au cœur des politiques publiques. Pour lui, cette représentation est la seule capable de concilier solidarités sociales et territoriales et ralentissement de la mondialisation.

Vous souhaitez redonner du corps au concept de nation. Comment expliquez-vous son abandon ?

Nous sortons d’une période de quarante années durant lesquelles l’Etat-nation a été fragilisé par la construction européenne et des ...

