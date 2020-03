Un service de transport destiné aux seniors isolés

[LABO DES START-UP] Social

Publié le 06/03/2020

L'association Entraide déplacements met en relation des personnes âgées ne pouvant plus se déplacer avec des chauffeurs, par le biais d’une plateforme téléphonique. Elle favorise ainsi le maintien à domicile et le lien social.

En Seine-et-Marne, l’association Entraide déplacements se porte bien. Elle couvre 27 communes, comptabilise 428 adhérents et 60 bénévoles chauffeurs ou standardistes, et a effectué du TAD pour 3 571 personnes âgées (à 95 %) en 2017. Créée en 2004, elle est partie d’un constat corroboré par une étude : « Là où les cars passaient de moins en moins, les personnes ne conduisant plus ne pouvaient plus se déplacer », explique Denise Sepierre, actuelle présidente de l’association.

Le principe est simple : la personne à véhiculer pour aller faire des courses, par exemple, téléphone à l’association. Le standardiste recherche un chauffeur bénévole à proximité qui la récupère devant chez elle. Si besoin, il l’aide à marcher, l’attend, la raccompagne chez elle et peut remonter ses courses. Une indemnité kilométrique, proche du barème fiscal, est versée par la personne transportée au chauffeur. Avec l’appui de l’association Familles rurales, qui a en outre permis d’obtenir des aides de la part de la Fondation de France et du groupe AG2R, le succès a été rapide.

Service du lundi au vendredi

Victime de sa réussite, l’association recherche des chauffeurs bénévoles plutôt que des personnes à transporter. Elle a fixé certaines règles : 60 kilomètres aller-retour maximum, disponibilité du service du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures – exclusion des transports pris en charge par la région, l’assurance maladie ou les services départementaux.