« On peut investir 700 millions par an sans augmenter notre dette, c’est ça le modèle lyonnais »

Institutions

Publié le 27/02/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Olivier Nys, le directeur général des services du Grand Lyon défend le bilan de la métropole cinq ans après sa création : de finances saines, une chaîne plus complète de politiques publiques. Il identifie aussi les nouveaux défis auxquels elle doit faire face et évalue la fertilité du modèle.

Quel bilan faites-vous de la métropole du Grand Lyon cinq ans après sa création ?

Le fait d’avoir mis sous un même toit les compétences d’une communauté et d’un département a créé nécessairement des synergies intéressantes. Certains rapprochements étaient plus simples car nous partagions les mêmes compétences comme la voirie par exemple. D’autres compétences étaient en revanches plus éloignées. Il a donc fallu créer des hybridations de politiques publiques qui au départ n’avaient rien d’évident. Ainsi, la politique de l’insertion, compétence majeure des départements a été rapprochée avec la compétence économique, historiquement assurée par les métropoles. En faisant ainsi, on bouge le curseur de la politique d’insertion. Quand elle est traitée par les seuls départements, elle sera ...

