Biodéchets : une généralisation sur les chapeaux de roues

Déchets

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 a avancé la date de la généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Les collectivités ont donc moins de trois ans pour mettre en œuvre une petite révolution, tant auprès des ménages que des gros producteurs – entreprises et établissements publics. Compte tenu des difficultés techniques, financières, sociales et sociétales pour mobiliser ces flux, les indicateurs sont loin d’être au vert pour que la France soit à l’heure à ce rendez-vous. Quelques collectivités pionnières ont pourtant tracé la voie. Des modalités de précollecte et de communications éprouvées permettent de réduire fortement les tonnages d’ordures ménagères résiduels collectés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gestion des déchets

Propreté - déchets