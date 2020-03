Baromètre des territoriaux

Publié le 02/03/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : un tronc commun de formation ENA-Inet est-il une bonne idée ?

Alors que le rapport « Thiriez » sur la réforme de la haute fonction publique vient d’être officiellement remis au Premier ministre, la question de l’avenir des écoles de formation des fonctionnaires se fait de plus en plus prégnante. L’une des mesures proposée est la création d’un tronc commun de formation entre les grandes écoles de service public existantes, notamment l’Ecole nationale d’administration ( ENA ) et l’Institut national des études territoriales ( Inet ). Ce tronc commun est plébiscité par les sondés de notre baromètre : 61 % pensent que c’est une bonne idée. Mais les disparités sont fortes selon la catégorie des répondants : si trois fonctionnaires sur quatre de la catégorie A se disent favorables à l’adoption de ce tronc commun, ils ne sont que 40 % de la catégorie C à avaliser un tel rapprochement.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 21 janvier au 2 février 2020 (652 répondants).

