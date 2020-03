Coach d’insertion par le sport : un éducateur sportif et un guide vers l’employabilité

Coach d’insertion par le sport

Publié le 05/03/2020 • Par David Picot • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Cohésion, détermination et solidarité sont autant de compétences transmises par les coachs d’insertion par le sport, un métier émergent.

Chiffres-clés Cible : éducateurs sportifs.

Durée : quatre semaines.

Coût : 4 000 euros.

Plus vite, plus haut, plus fort ? Plus inséré, aussi. En sport, la performance peut aussi être sociale ! Le concept a été formalisé au sein de l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels). Elle œuvre depuis vingt ans, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en vue de favoriser l’éducation et l’insertion des jeunes par la pratique sportive.

En 2019, elle a créé un nouveau métier : coach d’insertion par le sport. « Il s’agit de professionnaliser l’intervention d’éducateurs déjà expérimentés », explique Jean-Philippe Acensi, son président.

Identifier les ambitions

Et ce, à partir d’une conviction principale : « Un jeune capable de s’impliquer dans son sport développe une énergie, une passion et une rigueur, qui sont aussi des ...