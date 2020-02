Logement, cantine, dématérialisation… Les révélations du rapport de la Cour des comptes

Gestion

Publié le 25/02/2020 • Par Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Cantines scolaires, aides aux logements, dématérialisation en préfecture ou encore dépenses des collectivités locales. Dans son rapport annuel, publié le 25 février, la Cour des comptes appelle à une gestion plus rigoureuse de ces services. Tour d'horizon.

Aides personnelles au logement : des réformes inégalitaires

La Cour des comptes s’était déjà penchée en 2015 sur les aides personnelles au logement. Elle revient donc sur les suites données à ses recommandations, alors que dans l’intervalle plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour en diminuer le coût.

Versées à 6,6 millions de ménages, les APL ont vu leur montant diminuer avec la mise en place du mécanisme de réduction du loyer de solidarité en 2018 – elles sont passées de 18 milliards par an entre 2015 et 2017, à 17 milliards par an entre 2018 et 2019. Si leur financement a été simplifié – il a été transféré quasi intégralement de la Caisse nationale d’allocations familiales au budget de l’Etat – la Cour pointe cependant des questions d’équité : la baisse uniforme pour l’ensemble des ...