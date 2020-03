Débuts difficiles pour les obligations réelles environnementales en terres agricoles

Nouvel outil juridique, l’obligation réelle environnementale permet de pérenniser sur le long terme des pratiques favorables à la biodiversité, même en cas de changement de propriétaire. Mais rien n’est prévu pour indemniser l’exploitant.

Avec l’obligation réelle environnementale (ORE) (1), c’est une logique inversée qui prévaut. Ce n’est pas une mesure autoritaire qui s’impose au propriétaire, mais le propriétaire lui-même qui s’applique une norme écologique. Atout : l’ORE se transmet lors de la vente du terrain, car elle est attachée au terrain et non au propriétaire. « Cet outil est un nouveau moyen de maîtrise du foncier, sans acquisition », explique Julie Babin, chef de projet stratégie foncière et ORE à la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (CEN).

Difficile de savoir combien de contrats sont signés à ce jour, car ...