Les collectivités locales formalisent leurs doléances sur la réforme des retraites

Retraites

Publié le 24/02/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

La Coordination des employeurs territoriaux a très solennellement listé ses inquiétudes et propositions sur la réforme des retraites dans un « mémorandum ». Celles-ci portent sur les conséquences de ce projet sur les finances des collectivités, comme sur les pensions des agents. Le texte a été adressé au Premier ministre et aux députés.

La Coordination des employeurs territoriaux est bien décidée à ne pas baisser les bras, tant que les inquiétudes, qu’elle a déjà exprimées à plusieurs reprises sur la réforme des retraites, n’auront pas été entendues. Le 13 février, les quelque 10 associations d’élus et le collège employeurs du CSFPT qui la composent ont ainsi adressé au Premier ministre, ainsi qu’aux députés, un « mémorandum » rappelant et précisant leurs « attentes et inquiétudes », et leurs propositions.

Tout en assurant qu’ils ne prennent « pas parti sur le fond et les objectifs globaux » du projet gouvernemental, ces maires, présidents d’intercommunalités, de conseils départementaux ou régionaux, de délégations du CNFPT ou de centres de gestion rappellent qu’ils n’étaient « pas demandeurs d’une réforme systémique ».

Leurs priorités, aujourd’hui : s’assurer que la réforme

