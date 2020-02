Grand âge : Olivier Véran annonce un coup de pouce de 20 millions d’euros pour l’aide à domicile

Grand âge

Publié le 24/02/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le tout nouveau ministre des Solidarités et de la santé s'est rendu le 20 février à la rencontre des salariés d'une structure d'aide à domicile francilienne. S’emparant du dossier grand âge, il a annoncé, pour ce secteur, une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Olivier Véran portera-t-il la loi Grand âge et autonomie? La question n’aura couru que quelques jours, le temps que soit publié le décret relatif à ses attributions et que le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé consacre, le même jour, son premier déplacement ministériel au secteur de l’aide à domicile « afin de témoigner de la priorité qu’il lui accorde». Il n’y aura donc pas de secrétaire d’Etat dédié comme le demandaient plusieurs fédérations.

Accompagné de Myriam El Khomri, ancienne ministre, auteure d’un rapport sur les métiers du grand âge et de Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Olivier Véran s‘est rendu à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à la rencontre d’auxiliaires de vie d’Alenvi, une entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus) d’aide à domicile et de quelques représentants du secteur invités au pied levé.

Projet de loi pour l’été

Le ministre a confirmé le

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier