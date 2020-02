Desserte de l’aéroport de Lyon : le Sytral casse le contrat avec son concessionnaire

Transports

Publié le 24/02/2020 • Par Françoise Sigot • dans : actus experts technique, Régions

D’ici huit mois, la desserte de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry sera reprise par l’autorité organisatrice des transports urbains sur l’agglomération de Lyon. L’épilogue d’un bras de fer engagé depuis près d’un an, entre la Métropole et Rhônexpress. Mais surement le début d’une autre bataille portant sur les conséquences financières de cette résiliation anticipée.

C’est une décision importante qui a été voté par le comité syndical du Sytral (syndicat des transports en commun du Rhône et de l’agglomération lyonnaise), le 21 février : la résiliation du contrat le liant à Rhônexpress. Cette société détenue par La Caisse des Dépots, Vinci et Transdev est depuis 2007, titulaire de la concession lui donnant l’exclusivité de la desserte sur rail entre le centre-ville de Lyon et l’aéroport, jusqu’en 2038.

« Une concession structurellement déséquilibrée »

Le Sytral met ainsi fin à un contrat très controversé. « Une concession dès son origine structurellement déséquilibrée », selon un rapport de la Chambre Régionale des Comptes rendu l’an dernier. Les tarifs pratiqués par Rhônexpress (26,70 euros l’aller-retour) sont par ...

