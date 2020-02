La médiation citoyenne cherche sa voie

Résolution des conflits

Publié le 24/02/2020 • Par David Picot • dans : France

Qu’entend-on par « médiation citoyenne » ? Début février, à Angers, le congrès international Médiations 2020 qui a réservé une plénière sur le sujet, représentait une bonne occasion de lever le voile sur ce concept. Pas simple…

D’une manière générale, la réponse commence par un grand soupir… « La médiation citoyenne » ? Modérateur d’une plénière organisée sur ce thème lors du congrès Médiations 2020 (Angers, 5-7 février 2020), Jacques Faget reconnaît une « confusion et un problème de définition de ce concept ». Directeur de recherche au CNRS, il en « assume la paternité ». Et ce, depuis les années 90, « sur la base des initiatives de médiation communautaire des Community Boards de San Fransisco (Etats-Unis) ». Mais le modèle s’avère difficilement transposable à la France : « notre philosophie politique ne reconnaît pas les communautés ».

Résultat : « j’ai traduit par ‘médiation citoyenne’ ». L’idée étant que celle-ci s’organise « au niveau d’un quartier ou autre, par des citoyens préalablement formés. Et pour des citoyens ». Il existerait ainsi une dizaines d’expérimentations de ce type en France, qui visent à rendre la maîtrise du traitement des conflits aux citoyens eux-mêmes.

Rendre la maîtrise aux citoyens

Directeur de France Médiation, Laurent Giraud considère effectivement que la médiation citoyenne englobe « tout ce qui redonne de l’empowerment aux habitants ». Mais « c’est aussi une partie de la médiation sociale, avec l’idée que le citoyen est en capacité de résoudre son conflit grâce à un tiers ».

Une troisième voie a été tracée début 2019, lors du Grand Débat national et une façon « de faire face à la crise de la gouvernementalité », comme le dit Jacques Faget. L’Association nationale des médiateurs (ANM) a en effet proposé ses adhérents pour animer des réunions locales. Est-ce vraiment le rôle d’un médiateur ? « Il y a effectivement eu débat au sein de notre assemblée », souligne son président Didier Morfoisse. « Mais qui de plus qualifié qu’un médiateur formé à la neutralité, à l’indépendance et à l’impartialité pour animer de tels débats ? Au final, nous en avons animé plus de 200, de façon bénévole ». Dans des salles communales mises à dispositions par des élus, dans des centres pénitenciers « et même sur des ronds-points ».

Des médiateurs-animateurs

« Oui, c’est bien de la médiation citoyenne, dans une époque de conflits où les gens ne se parlent plus », reprend Didier Morfoisse. « Lors de ces réunions, la médiation est apparue comme une porte de dépassement des conflits et de pacification ». De là à élargir le format à d’autres thématiques ? « Oui mais l’écueil serait l’institutionnalisation, à travers par exemple la création d’un énième corps constitué ou d’une organisation nationale de médiation citoyenne. Celle-ci ne fonctionne que si le médiateur est indépendant et extérieur ».

Il imagine surtout « une mécanique citoyenne d’allers-retours réguliers sur tous les grands projets » Pour une médiation citoyenne bien loin des Community Boards de San Fransisco… « Certes », conclut Jacques Faget, « mais les objectifs sont identiques : créer des espaces de dialogue, de démocratie participative et permettre aux citoyens d’échanger sur les problèmes qui les concerne ».