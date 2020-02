Payer sa taxe foncière chez le buraliste, c’est désormais possible

Publié le 24/02/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dès aujourd’hui, le « paiement de proximité » est lancé : dans dix départements (Côtes d'Armor, Corse du Sud, Corrèze, Oise, Yvelines, Marne, Vaucluse, Gard, Loire, Haute Saône), le contribuable peut payer ses impôts et l’usager ses factures de cantine, d’hôpital ou de crèche chez son buraliste du moment que ce dernier s’est porté volontaire.

A ce jour, dix-neuf commerçants (dont dix dans l’Oise) se sont lancés. Le dispositif annoncé en juillet dernier par la DGFIP a été remporté par la confédération des buralistes qui s’appuie sur son réseau de 4700 commerces et la Française des jeux qui met à disposition son terminal de paiement mais pas seulement. Elle se charge de mettre en musique l’accord de mandatement avec le commerçant : formations, contrôle, outils de communication, paiement…

Il suffit donc de se présenter au bar-tabac, nouveau « point de contact des usagers de la DGFIP » avec la facture où sont inscrits le code barre et la mention « payable auprès d’un buraliste… ». Le QR code est scanné et il ne reste plus qu’à payer pour empocher le reçu. Si du côté de l’usager, seule apparaît la ...