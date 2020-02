La lutte contre la flambée des prix de l’immobilier dépasse les clivages

Elections municipales

Publié le 27/02/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Au-delà des thèmes classiques de la construction de logements sociaux et de l’accession à la propriété, le logement abordable est au cœur des propositions des candidats. Avec un angle de qualité de vie qui interroge sur le volume de constructions.

Chiffres-clés

En matière de logement, la politique de l’offre ne semble pas la solution en raison de la hausse des prix : + 12,7 % en un an à Villeurbanne, + 12 % à Brest et + 11 % à Angers, selon le baromètre LPI – Se loger, un prix du mètre carré qui a même atteint 10 000 euros à Paris fin 2019… Les candidats aux élections municipales dans les grandes villes en tirent les conséquences, proposant toujours de construire des logements mais autrement. Ainsi, Nadia Pellefigue (rass. PS, PCF, PRG), à Toulouse, réclame la fin du bétonnage sauvage et exige une qualité architecturale, environnementale et de vie. Les candidats sont tiraillés entre la volonté d’accueillir de nouveaux habitants et celle de préserver un cadre de vie agréable. La densification est mise en avant pour contrer l’étalement ...

