La coconstruction fait un tabac dans l’ensemble des catégories de communes

Démocratie participative

Publié le 27/02/2020 • Par Jules Prévost • dans : Dossiers d'actualité, France

A l’approche des municipales, difficile pour un candidat de se dire contre le participatif. Tour d’horizon des propositions les plus fréquentes.

«Il n’y a pas un candidat qui ne se présente sans promettre de faire du participatif », constate Alain Lamour, maire (PG) de Longpont-sur-Orge (6 300 hab., Essonne) et candidat à sa réélection. Budgets participatifs, coconstruction, conseils citoyens… Les annonces des aspirants élus aux municipales 2020 sont légion.

Afin de prouver leur bonne foi, certains appliquent leurs propositions avant même leur élection. Nombre de candidats ont ainsi élaboré un programme en concertation avec les citoyens. Pour cela, ils ont conçu des questionnaires distribués sur les marchés l’année dernière ou mis en ligne. « Nous avons ensuite invité les habitants à participer à six groupes de travail afin de dégager les grands axes d’une vision programmatique et de rédiger la charte de l’Assemblée citoyenne de Pontoise [30 800 hab., Val-d’Oise] », détaille Sandra Nguyen Dérosier, tête de liste de Pontoise écologique et solidaire. Un fonctionnement également adopté par Julie Laernoes, candidate (EELV) à Nantes (309 300 hab.), afin de trier « plus de 600 idées », et par les membres de la liste Crolles 2020 (8 200 hab., Isère), pour transformer « 400 réponses de citoyens en une cinquantaine de propositions ».

Grande tendance 2020

Parmi les promesses courantes figure la mise en place de budgets participatifs. « C’est la grande tendance de 2020 comparé à 2014, analyse le cofondateur de l’association Démocratie ouverte, Armel Le Coz. Elle est portée par les expériences menées dans les métropoles, comme Paris ou Grenoble. » La sénatrice (PS) et première adjointe de La Flèche (15 000 hab., Sarthe), Nadine Grelet-Certenais, propose ainsi de dédier au participatif « 10 % du budget d’investissement de la commune dans une limite de 100 000 euros ». Julie Laernoes souhaite, elle, y consacrer un million d’euros par an. « Tous les Nantais à partir de 16 ans pourront voter pour les projets qui les intéressent, même ceux qui n’ont pas la nationalité », promet-elle.

Des enthousiasmes budgétaires qu’Alain Lamour, corédacteur de l’ouvrage « Des Communes et des citoyens » (éd. Bookélis, mars 2019), désire tempérer : « Certains de ces budgets ne servent que d’os à ronger et cachent l’absence de propositions permettant au citoyen de participer concrètement à la politique de la commune. »

Tout un quartier à Redessiner

Depuis 2017, l’édile de Longpont- sur-Orge ne jure que par la « coconstruction » sur des projets concrets et importants. Afin de dessiner le plan d’un quartier de plusieurs centaines de logements, Alain Lamour a, par exemple, créé des ateliers réunissant entre 50 et 80 habitants volontaires ou tirés au sort. Par groupe et supervisés par un architecte au fait des normes à respecter, ces citoyens ont pu définir son aménagement. Une méthode « qui prend du temps » mais que le maire désire poursuivre : « La coconstruction n’est pas une question d’outils, elle découle d’une volonté de l’élu et doit se pratiquer au quotidien. » Une pratique et des promesses nombreuses de la part des candidats que les citoyens auront pour tâche de contrôler après le 22 mars