Programme des candidats : menu unique pour tous

Elections municipales

Publié le 26/02/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

« L’entretien de la chaussée n’est ni de droite ni de gauche », ont l’habitude de dire les maires sortants, qui préfèrent jouer la carte de la proximité plutôt que celle du débat d’idées. Les sujets clivants, comme la sécurité, ont tendance à s’estomper.

«Pour veiller au bien-être de chacune et de chacun, quels que soient son âge et son histoire, nous voulons mettre en œuvre une politique plus écoresponsable fondée sur l’innovation territoriale. » Impossible à la lecture de cette prose émanant d’une tête de liste dans une ville de banlieue parisienne de deviner son étiquette politique. Il en va ainsi dans cette campagne des municipales de la majeure partie des candidats au poste de maire qui s’attachent à gommer toute référence partisane. Des listes PS distribuent des tracts ne mentionnant même plus une seule fois le mot « social ». Leurs rivales de droite se font les chantres de la participation citoyenne en laissant de côté leurs chevaux de bataille en faveur de la famille ou de la sécurité.

Des positionnements « attrape-tout » qui cachent cependant quelques différences dans les politiques menées. Comme l’a révélé « La Gazette », le nombre de caméras de vidéosurveillance par habitant est deux fois plus élevé dans les villes de droite que chez leurs consœurs de gauche.

Standardisation de l’action publique

Mais, dans d’autres domaines, il est beaucoup plus difficile d’y voir clair. Dans la plupart des communes, la standardisation de l’action publique fait florès. On la retrouve naturellement dans les programmes des postulants. Un atout pour les premiers magistrats sortants, selon l’édile (UDI) de Sceaux, Philippe Laurent : « Quand les projets sont les mêmes, les électeurs ont tendance à voter pour le maire en place sur le mode au moins, lui, il sait déjà faire. »

Au-delà de ces considérations, les similitudes entre les candidats sont le signe d’un appauvrissement de la pensée sur la chose publique. Dans leur localité, les têtes de liste manquent de matière grise parmi leurs relais. « On n’a plus, chez les parents d’élèves, des gens de la FCPE ou de la PEEP qui ont un discours structuré », déplore Philippe Laurent. Lorsqu’il n’y a plus de citoyens, le consommateur triomphe. Un facteur, là encore, de dépolitisation. Pour des raisons différentes, il ne faut pas s’attendre non plus à de grands débats à l’étage du dessus. Comme le relève le sénateur (PS) des Landes et politologue Eric Kerrouche, « les intercommunalités se revendiquent plus que jamais comme un espace de consensus entre les maires ».

