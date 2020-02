Smart cities : quel accompagnement des villes moyennes qui souhaitent se lancer ?

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Publié le 24/02/2020

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Les 222 villes Action Cœur de Ville ont toutes signé, depuis le lancement du programme en 2018, une convention-cadre entre l’État ainsi que les trois partenaires financeurs nationaux (Banque des Territoires, Anah, Action Logement).

Ces conventions comportent plus de 4 000 actions que les communes s’engagent à conduire. L’analyse de ces actions permet de mettre en lumière la forte appétence et le fort engagement des communes dans le champ de la « ville intelligente ».

L’approche innovante a été identifiée dès l’avènement du programme comme un levier pertinent et vertueux de redynamisation locale.

C’est pourquoi la Caisse des Dépôts et des Consignations, via sa filiale la Banque des Territoires, a mis en place un accompagnement spécifique à l’innovation, avec, d’une part, des financements propres à l’ingénierie de projet (dotés de 50 millions d’euros via un fonds spécifique à l’innovation), et d’autre part, des mécanismes financiers permettant d’accompagner la mise en place d’infrastructures numériques et de services innovants (par exemple, la prise de participation en fonds propres et quasi fonds propres dans les sociétés de projets et SEM aménageurs ou opératrices).

Au-delà du dispositif mis en place dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, le Gouvernement est particulièrement attentif pour faciliter la réalisation de « territoires intelligents ».

Dès 2018 le Gouvernement a sélectionné dans le cadre du programme d’investissements d’avenir 24 « territoires d’innovation – grande ambition ».

Ce programme vise à soutenir des « écosystèmes territoriaux » qui vont ainsi bénéficier d’une enveloppe de 450 millions d’euros sur dix ans. Fort de ce succès, le dispositif a été reconduit en 2019.

Au total ce sont 24 Territoires d’innovation, parmi lesquels des villes moyennes comme Valence, Romans, Dunkerque, Montbéliard ou encore Saint-Etienne, qui vont être accompagnés sur 10 ans afin de permettre la mise en place d’écosystèmes innovants.

Enfin, conscient que le développement du très haut débit est le préalable essentiel à tout développement de solutions innovantes sur les territoires, le Gouvernement continue de soutenir massivement le plan France très haut débit (FTHD).

En 2019, ce sont plus de 4 millions de lignes FTTH qui seront déployées – un record – qui permet d’être certain d’atteindre l’objectif de 80 % de français éligibles à la fibre optique en 2022.