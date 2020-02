Education artistique et culturelle : à quoi va servir l’institut de Guingamp ?

Education artistique et culturelle

Publié le 24/02/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Actualité Culture, France

La création de l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle a été entérinée le 19 février par une convention signée entre trois ministères, le Centre national des arts et métiers et quatre collectivités bretonnes.

La convention portant la création d’un Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle (Inseac) a été signée mercredi 19 février, au Centre national des arts et métiers (CNAM) à Paris par les trois ministres concernés (Jean-Michel Blanquer, pour l’Education nationale, Frédérique Vidal, pour l’Enseignement supérieur et la recherche, Franck Riester, pour la Culture), le CNAM et les quatre collectivités impliquées dans le projet (Ville de Guingamp, Guingamp-Paimpol Agglomération, Côtes d’Armor, Région Bretagne).

La formation inscrite dans la charte de l’EAC

« Pour développer l’éducation artistique et culturelle , il est nécessaire d’avoir un lieu en dur, car on se rend compte du déficit de formation, de référentiel et de recherche, » a exposé ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne