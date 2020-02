Eau potable

Bruxelles valide les aides aux agriculteurs d’Eau de Paris et des agences de l’eau

Publié le 21/02/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : actus experts technique, France

Zoran Pravdić - CC

En validant, à la demande de la France, deux régimes d’aides d’Etat permettant de subventionner les services environnementaux, la Commission européenne permet aux agences de l’eau et à la régie Eau de Paris de financer directement les agriculteurs. A la clé, la possibilité de mobiliser 187 millions d’euros des agences et 9 millions d’euros d’Eau de Paris pour accompagner les agriculteurs et préserver ainsi les captage d'eau.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Eau potable