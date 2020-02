Vie nocturne : un guide méthodologique pour penser une politique globale

Prévention de la délinquance

Publié le 21/02/2020 • Par Hélène Lerivrain • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu prévention-sécurité

Bordeaux, Paris, Nantes et Liège ont participé à la rédaction d’un guide sur la gouvernance de la nuit qui vient d’être publié par la Plateforme de la vie nocturne. Leurs initiatives et méthodes sont présentées aux collectivités locales qui souhaitent développer une politique globale de la nuit.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La nuit, en ville, il y a ceux qui dorment, qui s’amusent, qui travaillent, mais il y a aussi la ville « invisible », celle des publics vulnérables. Comment, dans ce contexte, trouver les bons équilibres ? Pour y parvenir, Nantes, Bordeaux, Paris et Liège ont mis en place des Conseils de la nuit. Ces villes pionnières partagent aujourd’hui leurs expériences dans le cadre d’un guide méthodologique qui vient d’être publié par la Plateforme nationale de la vie nocturne.

« Alors que la pratique de la vie nocturne est en pleine révolution et que nous sommes de plus en plus sollicités par des municipalités, l’idée de cet outil est de permettre aux services ou élus intéressés de visualiser ce qu’est un Conseil de la nuit, en s’appuyant sur des exemples. S’il n’y a pas de modèle à suivre, il y a bien un tronc commun », explique Denis Tallédec, coordinateur de la Plateforme.

Transversalité

Première chose à retenir : « Le Conseil de la nuit est une instance qui, sous l’égide d’une municipalité, s’intéresse à la question de la vie nocturne dans une approche transversale », insiste Denis Tallédec. Il est question de loisirs, de santé, d’économie, d’urbanisme, de mobilité, de sécurité… A partir de là, qui a la légitimité de porter politiquement une démarche globale impliquant de nombreux élus sectoriels ? Trois modèles ont

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Références Guide méthodologique sur la politique publique de Vie Nocturne : Gouvernance et participation, 32 pages.

Cet article est en relation avec le dossier