Sécurité : ce que veulent les maires des petites villes

Sécurité

Publié le 27/02/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, Grégoire Le Blond, maire de Chantepie (Ille-et-Vilaine) et vice-président de l'Association des petites villes de France, se réjouit du renforcement des pouvoirs de police des maires issus de la loi Engagement et proximité mais s'interroge sur les moyens. Il préconise également un renforcement de la coopération avec les services de l’Etat en matière de prévention de la délinquance.

Deux mois après la promulgation de la loi Engagement et proximité, dont plusieurs articles renforcent les pouvoirs de police du maire, l’Association des petites villes de France (APVF) attend des actions concrètes pour assurer la protection des élus. Que ce soit en matière de sécurité des élus ou de prévention de la délinquance, Grégoire Le Blond, maire de Chantepie et vice-président de l’association, prône une meilleure coordination entre les services de l’Etat et les collectivités. Interview.