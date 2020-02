Finances locales : l’essentiel de la semaine du 17 au 23 février

Agenda

Campagne électorale pour les municipales oblige, le Club finances a voulu savoir comment les maires, hier premiers de cordée de leurs territoires, en sont devenus les premiers de corvée, s’il existait encore des différences de gestion entre une ville de droite et une ville de gauche et pourquoi le ras-le-bol fiscal n’a plus cours durant cette campagne. Réponses dans un grand entretien publié aujourd’hui que nous accordé le chercheur et directeur du CEVIPOF Martial Foucault auteur du livre « Maires au bord de la crise de nerfs » (éditions de l’Aube, 2020).

Les futurs maires vont déjà avoir une difficulté majeure à surmonter avant d’attaquer leur nouveau mandat, le choix d’un bon adjoint aux finances. Pas si facile, comme on peut le lire dans cet article publié cette semaine.

Last but not least, les élus locaux devront être le plus en phase possible avec leurs administrés. Un sondage exclusif d’Infopro Digital Etudes pour Webhelp et la Gazette des communes nous montre qu’ils y arrivent dans les grandes lignes mais sont parfois en décalage avec leurs électeurs.

L’Assemblée Nationale en pleine …évaluation

L’échelon local reproche souvent au législateur de lui imposer des normes coûteuses à chaque nouvelle loi votée. Sous la houlette du député Jean-Noël Barrot (Modem), l’Assemblée nationale a donc développé un logiciel capable d’évaluer l’impact financier de chaque proposition de loi, baptisé Leximpact. Les explications sont dans cet article.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : une fiche finances sur la culture usager des directions des finances et une note de la Banque Postale sur la préparation du prochain DOB, une analyse sur les sources de financement de la mobilité dans la loi LOM, un article sur la faible préoccupation de l’endettement par les électeurs aux municipales et surtout une projection de ce que pourrait être le second acte de la contractualisation.

