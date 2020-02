La gestion des droits de réservation de logements locatifs sociaux

Logement social

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a généralisé la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, à savoir la réservation d’un flux annuel de logements par les réservataires (Etat, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services notamment), et non d’un « stock » de logement.

Dans ce cadre, un décret du 20 février détermine les conditions de mise en œuvre de cette gestion en flux :