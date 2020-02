[INTERVIEW] POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Publié le 26/02/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Laurent Bordereaux, professeur à l’université de La Rochelle et spécialiste du droit du littoral, rappelle que la jurisprudence en matière de police des baignades se fonde toujours sur des circonstances bien particulières.

Dans un arrêt du 22 novembre 2019 (1), le juge rappelle les obligations de l’élu en termes de signalisation des baignades, à la suite d’une attaque par un requin à La Réunion. Qu’en est-il ?

Ce qui me semble essentiel, c’est l’affichage sur le terrain, bien positionné et visible, des dangers présents dans les zones de baignade fréquentées mais non surveillées. Cet affichage est fondamentalement lié aux circonstances de fait, puisque l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ( CGCT ) en définit le cadre légal sans poser de règles très précises. Ces dangers doivent excéder ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. C’est la formule clé. A contrario, certains dangers n’ont pas besoin d’être mentionnés : par exemple, le juge a considéré que des rochers glissants, sous l’eau, constituent un danger ordinaire.

Le profil de la victime a-t-il pesé sur la décision du juge ?

C’est la question cruciale, à mon sens, liée à la portée de cet arrêt qui pourrait être mal compris. On pourrait en effet y voir, à tort, même si le temps nous le dira, un revirement de jurisprudence qui allégerait les obligations des maires en termes de mention de danger, et ferait croire qu’un simple panneau « danger » suffirait désormais. La motivation de l’arrêt porte à confusion, et pourtant le juge a bien rappelé le principe classique de la police des baignades de l’article précité du CGCT . Un panneau « danger baignade interdite » ne peut donc pas suffire en toutes circonstances. Le juge revient ensuite sur les circonstances de l’accident : la présence de requins était un risque connu que la victime, un surfeur expérimenté connaissant les lieux, ne pouvait pas ignorer. Il y a un poids particulier des circonstances locales dans ces jurisprudences.

Que conseillez-vous aux élus ?

La signalisation appropriée de la présence de danger fait partie de l’ADN de la police des baignades. D’ailleurs, pour le rapporteur public, s’en tenant à une analyse très classique de la police des baignades, la présence de requins devait être spécifiquement mentionnée. Pour le juge, les circonstances locales ont joué un rôle prépondérant. Il est donc fort possible que si la victime avait eu un autre profil, le juge se serait aligné sur les conclusions du rapporteur. Les publics qui fréquentent les plages sont très diversifiés, surtout en période estivale : pour certains, les dangers de la mer, même ordinaires, peuvent être très peu connus. La situation d’un usager expérimenté ne sera pas appréciée de la même façon que celle d’un touriste relativement ignorant des lieux. Il faut donc se méfier de toute généralité absolue, si ce n’est celle de la jurisprudence administrative : l’information municipale doit être claire, précise et appropriée.