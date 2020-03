Indemnités des élus : les règles et les montants dans les intercos

DATAS

Publié le 03/03/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Les indemnités des élus font l'objet de nombreux fantasmes. A la veille des élections, La Gazette des communes vous explique comment ça marche dans les intercommunalités. (2/3)

En 2018, les indemnités des élus d’intercommunalités représentaient 218 millions d’euros, qui s’ajoutent au 1,2 milliard des élus communaux. De la même manière que pour les communes, celles-ci sont plafonnées par la loi, en fonction du poste, du type d’intercommunalité et de la population. Des exceptions existent pour certaines collectivités spéciales comme la métropole de Lyon ou celle d’Aix-Marseille-Provence.

Début 2020, il n’existe plus qu’une dizaine de communauté de communes comptant moins de 5 000 habitants et aucune à moins de 3 500 habitants.

Le montant moyen des indemnités des élus d’intercommunalité en fonction du nombre d’habitant dans l’interco sont à peu près similaires quelle que soit la taille de l’intercommunalité. En moyenne, un exécutif communautaire «coûte» 4,7 euros par habitant.

Les conseillers communautaires qui ne sont ni présidents, ni vice-présidents ne touchent des indemnités que dans les intercommunalité de plus de 100 000 habitants. Cependant, un vote du conseil communautaire peut en décider autrement dans les intercos plus petites. Dans ce cas, le montant total des indemnités doit rester dans une certaine limite.

8 434 euros maximum

Les élus des conseils communautaires étant très souvent maires ou adjoints dans les communes, ces indemnités sont à ajouter à celles de leur fonction communale. Dans ce cas, les indemnités sont plafonnées à 8 434 euros net par mois – on parle d’écrêtement. Certains élus modulent ainsi les indemnités en fonction de la collectivité pour atteindre le plafond.

Ainsi, dans la ville de Bordeaux (Gironde, 252 000 habitants) et dans sa métropole, alors que le maire et le président pourraient prétendre à 145% de l’indice terminal brut (IBT) de la fonction public, comme cette fonction est portée par la même personne et que le total fait 11 280 euros, soit au-dessus de l’écrêtement, le conseil municipal a voté une part de 90% de l’IBT et le conseil communautaire a voté une part de 126,90%. Soit un total en 2018 de 8 630 euros mensuel brut, pas loin du montant de l’écrêtement.

Les fonctions exécutives (présidence et vice-présidence) dans les intercommunalités ne sont pas prises en compte dans le cumul des mandats, et ont permis à certains grands élus de s’assurer des revenus stables. Xavier Bertrand a gardé la tête de l’agglomération de Saint-Quentin (Aisne) après son élection à la tête de la région Hauts-de-France, s’octroyant au passage 4 000 euros brut, lui permettant également d’atteindre le plafond d’écrêtement, puisqu’il touche environ 5 000 euros de la région Hauts-de-France dont il a pris la tête en décembre 2016.

Retrouvez ci-dessous l’enveloppe totale des indemnités pour chaque intercommunalité, avec l’évolution entre 2010 et 2018, la moyenne annuelle pour 2015-2018 (correspondant au mandat arrivant à échéance ces jours-ci) et le montant de ces indemnités par habitant, avec la comparaison par strate. Certaines évolutions s’expliquent par la création, la fusion, la modification ou le changement de nom ou de statut de certaines intercommunalités…