HLM : la déclaration des éléments d’assiette des cotisations dues

Logement social

Publié le 20/02/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chaque année, les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 doivent verser une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social et à l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Un arrêté du 18 février précise que les éléments d’assiette des cotisations mentionnées aux articles L. 342-21, L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2020 sont déclarés par les organismes redevables par voie électronique via le site internet https://teledeclaration.cglls.fr.

Les formulaires de déclaration, à ne remplir qu’en cas de déclaration rectificative, sont homologués sous les numéros CERFA 15268 et 14049.

Ils peuvent être téléchargés aux adresses suivantes :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15268.do ;

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14049.do.

La période de télédéclaration des éléments d’assiette des cotisations mentionnées aux articles L. 342-21, L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation débute le 24 février 2020, pour une durée de 30 jours.