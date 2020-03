Qualification d’urbaniste : des critères qui « s’appuient sur les pratiques réelles du terrain »

Urbanisme

L’Office professionnel de qualification des urbanistes a pour but d’attribuer la qualification professionnelle d’urbaniste aux professionnels et depuis peu aux structures (cabinets d’études, etc.), offrant ainsi aux maîtres d’ouvrage qui requièrent leur expertise une « garantie forte de qualité » des prestations demandées. Entretien avec Jean-Claude Gallety, son président.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Urbanisme - aménagement