Agents publics : une nouvelle expérimentation des caméras mobiles

Sécurité

Certains services publics utilisent des caméras individuelles embarquées pour dissuader des agresseurs potentiels. Une loi d’août 2018 et un décret du 17 juillet 2019 étendent cette expérimentation et définissent les usages et procédures à respecter.

Sécurité publique