« Une technologie adaptée pour une offre de transport à la demande plus efficace »

Pour développer des services de transport à la demande, les collectivités peuvent s’appuyer sur des applications numériques, plateformes de réservation et de calculs de trajets en temps réel capables de définir des itinéraires par le biais d’algorithmes.

La start-up Padam Mobility propose, depuis 2014, un logiciel d’accompagnement des collectivités désireuses de développer un service de transport à la demande. La solution proposée consiste en une application ou un site internet qui permet de réserver un véhicule et de définir un trajet. Leader en France, elle est désormais présente dans près de vingt-cinq territoires ainsi que dans quelques villes étrangères. Explications avec Grégoire Bonnat, président et fondateur de l’entreprise.

Comment vous déployez-vous dans un territoire ?

On se positionne comme un service de logiciel, c’est-à-dire une technologie adaptée pour développer une offre de transport à la demande plus efficace. Nous sommes uniquement un « acteur logiciel ». Le but étant d’attirer une nouvelle population vers ces services ...