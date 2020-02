Création de l’OFB : « Beaucoup de personnels perdent leurs repères »

Biodiversité-chasse

L'Office français de la biodiversité a vu le jour le 1er janvier dernier. Il regroupe l’Agence française de la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Comment cette création est-elle perçue de l'intérieur ? Quels sont ses pouvoirs et les moyens humains alloués ? Trois questions à Véronique Caraco-Giodarno, élue SNE-FSU au comité technique de l’OFB...

