La culture usager des directions financières : une nouvelle piste d’efficience ? (1/4)

Publié le 19/02/2020

Les Assises nationales du design, organisées conjointement par les ministres de l’Economie et de la Culture et la Cité du Design se sont tenues le 11 décembre dernier et ont mis en lumière la nécessité de favoriser l’approche centrée utilisateur dans l’action publique locale, notamment en mettant en oeuvre des pratiques design au sein des politiques publiques. La relation à l’usager ou la question de son intégration est souvent considérée comme l’apanage des directions opérationnelles alors qu’en réalité les services ressources, et plus précisément les finances, sont tout autant concernées. En effet, l’usager n’est pas qu’un bénéficiaire des politiques publiques, il détient aussi et surtout une expertise d’usage qu’il convient de mobiliser. Dès lors, ce parti pris permet de bénéficier du savoir et de l’expérience de toutes les parties prenantes de l’action publique locale en prenant en considération l’ensemble des points de vue portés sur un même service rendu.

Julie David, Adeline Hannedouche, Steve Krief, Anaïs Laborde