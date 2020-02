Sécheresse : réaménager le dispositif de gestion de crise

Dans un rapport publié le 11 février suite à la sécheresse de 2019, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) propose d’améliorer le dispositif de gestion de crise en privilégiant notamment une mise en œuvre interdépartementale et en transformant les comités sécheresse en comités de gestion de l’eau.

Suite à deux années sans recharge hivernale des nappes doublées d’une période de canicule sur juin et juillet, la sécheresse de 2019 a frappé le territoire national plus longtemps et plus fort, touchant des zones traditionnellement épargnées comme le Massif Central et le Nord-Est. Face à cet évènement qui a conduit à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de restriction des usages de l’eau, la ministre de la Transition écologique et solidaire a missionné en septembre 2019 le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) pour évaluer la gestion de la sécheresse par les services de l’Etat sur la base ...